Стала известна тройка самых богатых сотрудников аппарата свердловского ЗакСо

Сегодня, 17:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Заработал за 2020 год четыре миллиона рублей. В собственности у главы аппарата есть земельный участок, дом 143 квадратных метра и квартира 28 квадратных метров. Еще двумя квартирами Сергей Демаков пользуется, речь о недвижимости площадью 50 и 80 квадратных метров.
Из автотранспорта на Саргея Демакова записан автомобиль «Субару Легэси». Жена руководителя заработала за тот же период 1,4 миллиона рублей.
Отчитался о доходе в размере 3,5 миллиона рублей. Имеет в собственности две квартиры 36 и 42 квадратных метра, транспортное средство Volvo S80. В 2019 году чиновник заработал на 700 тысяч рублей больше, чем в 2020, отмечает Ура.ру.
Задекларировал 3,18 миллиона рублей. Является собственником квартиры 55 квадратных метров. На него зарегистрирован автомобиль «Тойота Камри». За 2020 году получил доход на 300 тысяч рублей больше, чем за 2019 год. Жена завотделением отчиталась о доходах в размере 2,4 миллиона рублей.
Депутаты ЗакСо еще не опубликовали данные о своих доходах. Они должны сделать это до июля 2021 года.
Напомним, 19 апреля сообщалось, что доход губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева за 2020 год составил 6,3 миллиона рублей.