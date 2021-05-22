Стала известна тройка самых богатых сотрудников аппарата свердловского ЗакСо

Начальник отдела бухгалтерского учета Владимир Карасев

Отчитался о доходе в размере 3,5 миллиона рублей. Имеет в собственности две квартиры 36 и 42 квадратных метра, транспортное средство Volvo S80. В 2019 году чиновник заработал на 700 тысяч рублей больше, чем в 2020, отмечает Ура.ру.