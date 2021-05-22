В развитии Карелии поможет Торгово-промышленная палата РФ

В развитии Карелии поможет Торгово-промышленная палата РФ
В развитии Карелии поможет Торгово-промышленная палата РФ
Сегодня, 18:30ЭкономикаФото: скриншот с видеозаписи РБК+
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков и президент федеральной Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве.

В ТПП провели презентацию потенциала республики Карелия в сфере инвестиций и экономики. На мероприятии присутствовали представители федеральных органов власти и бизнеса, зарубежные дипломаты, заинтересованные в сотрудничестве с субъектом, сообщает РБК.

Глава республики Артур Парфенчиков отметил, что в регионе есть ряд промышленных проектов. В частности, совместно с белорусскими инвесторами, планируется возрождение лесозаготовок. Также глава региона отметил важность судостроительной отрасли. Речь идет о завершении проектирования цифровой верфи на базе Онежского судостроительного завода.

Предприятие развивается, имеет солидный пакет заказов. Мы хотим сделать упор на внедрении современных цифровых технологий и в проектирование, и в производство судов любых классов, рассказал Артур Парфенчиков.

Более 20% ВВП Карелии формирует малое и среднее предпринимательство. За минувшие четыре года инвестиции выросли на 33%. Несмотря на коронавирусную эпидемию, этот показатель составил 57 миллиардов рублей. Регион входит в 20 лучших по темпам развития субъектов РФ.

Наша цель — помочь региону в развитии. Найти инвесторов на те проекты, которые уже созданы. При такой красоте у Карелии есть все шансы на привлечение туристов, а также тех, кто захочет вложиться в горнодобывающую промышленность, говорит президент ТПП Сергей Катырин.

В настоящий момент в республике производится 70% российской форели, 30% железорудных окатышей, 20% бумаги и 15% целлюлозы.

По итогам презентации глава республики и президент федеральной Торгово-промышленной палаты подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

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