В развитии Карелии поможет Торгово-промышленная палата РФ

Наша цель — помочь региону в развитии. Найти инвесторов на те проекты, которые уже созданы. При такой красоте у Карелии есть все шансы на привлечение туристов, а также тех, кто захочет вложиться в горнодобывающую промышленность, говорит президент ТПП Сергей Катырин.