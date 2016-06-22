Более миллиона рублей похитили сотрудники МЧС: они попадут под суд в Екатеринбурге

42-летний Евгений Панов и 36-летний Алексей Кокшаров придумали хитрую схему получения денег, рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры . Они сдавали в бухгалтерию поддельные документы о назначении на должность разных людей. Естественно, новые «работники» получали заработную плату, которую ведомство переводило на банковские карты. Завладев данной картой обманным путем, мошенники снимали деньги.

История продолжалась порядка двух лет. За это время сотрудники сняли более миллиона рублей зарплаты за фиктивного работника. Уголовное дело уже направлено в суд районный суд Екатеринбурга. Добавим, по ч.4 ст.159 обвиняемым грозит до 10 лет колонии.