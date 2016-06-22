За взятку задержан высокопоставленный чиновник Роспотребнадзора в Верхнем Тагиле

По информации следственного комитета России, некоторое время назад чиновник производил проверку сети муниципальных аптек, расположенных в городе Кировград. В ходе проведения инспекции были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в частности использование аптеками воды ненадлежащего качества, за что организация должна была понести установленную законодательством ответственность. Однако сотрудник проверяющего ведомства предложил руководству аптек возможность уклониться от наказания в обмен на сумму в 50 тысяч рублей. Соглашение между сторонами было достигнуто.

Передача условленной суммы была назначена на утро 9 июня 2016 года и должна была состояться в одной из аптек, расположенных в городе Верхний Тагил. Встречу провели сотрудники ФСБ Свердловской области, получившие информацию о предстоящем преступлении. Чиновник был задержан в момент получения взятки.

По словам сотрудников следственного комитета России, получатель взятки уже заключен в следственный изолятор, уголовное дело в его отношении находится в производстве. Чиновнику инкриминирована часть 3 статьи 290 УК РФ. Данная статья закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с наложением штрафа в размере сорокакратной суммы взятки.