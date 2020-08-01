8,1 миллиарда рублей убытка за 2020 год. Ожидается ли закрытие «ВСМПО-АВИСМА»?

Коронавирус нарушил планы миллионов жителей всего мира. Глобальное заражение лавинообразным образом повлияло на многие социальные сферы. Впереди — несколько лет восстановления для входа в привычный режим. Пострадала экономика. Оказалось, что не все предприятия смогли выдержать «коронакризис». Результатом стал масштабный пробел в авиаотрасли, за которым последует значительное сокращение штата, что приведет к массовой безработице и падению уровня жизни сотен людей, чьи семьи останутся без работы, полагают эксперты. Это уже начало происходить на ВСМПО. На данный момент руководству уже пришлось уволить шесть сотрудников. Небольшие цифры, но к чему они могут привести?

Фото: vsmpo.ru

Ранее глава предприятия Максим Кузюк сообщил о предстоящем закрытии «ВСМПО-АВИСМА». На встрече с представителями трудового коллектива директор заявил, что новых заказов на начало осени не ожидается. Поэтому, для поддержания работы небольшой нагрузки не достаточно, и только своевременное закрытие — единственный правильный выход из сложившейся ситуации. Если заказов не последует, то «ВСМПО-АВИСМА» не сможет реализовать работу в привычном режиме.

Основной акционер Михаил Шелков опроверг высказывание начальника предприятия, заявив, что слова Кузюка — его личное мнение, а работу никто прекращать не будет. Шелков добавил, что из-за сокращения авиаперевозок «ВСМПО-АВИСМА» было вынуждено адаптировать свою деятельность под новый формат, так как в апреле производство титана значительно упало. Но на данный момент отмечается восстановления заказов. В пресс-службе «Ростеха» также подтвердили его слова.

По-крайней мере по той информации, которую публикуют СМИ, вероятность сокращения численности штата продолжится. Не так давно на «ВСМПО-АВИСМА» сменился генеральный директор, да и в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ объемы на ВСМПО упали, так как основные их заказчики Boeing и Airbus, для отечественных производителей они производят небольшое количество продукции. Так как с 90-х и до сегодняшнего дня отечественное самолетостроение не производит должного количества самолетов и вертолетов, у нас же половина отечественных самолетов используется больше 15-20 лет, а то и больше, да и запросы авиакомпаний на отечественные самолеты не так высоки. Тот же Boeing производит по 200-300 самолетов в год, а Sukhoi Superjet не больше 20-30 самолетов в год, сообщает Виктор Хомутинников, представитель КПРФ в Нижнем Тагиле.

Фото: vsmpo.ru

В Государственной думе уже идут обсуждения данной темы. Убытки после закрытия «ВСМПО» затронут не только отдельных жителей Верхней Салды, но и оставят свой отпечаток во всей экономике страны. О возможных последствиях закрытия предприятия рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских:

Люди понимают, что та ситуация с коронавирусом, которая развивается, она для экономики бесследно не пройдет. Потому что мы видим как за один месяц оборот авиаперелетов упал на 95-96%. Мы прекрасно понимаем, что могут быть негативные последствия в экономике. Вопрос в другом, насколько быстро и оперативно органы власти, федеральное правительство будут принимать решения. Может даже придется в ручном режиме выводить те или иные предприятия, отрасли из кризисных ситуаций.

Представитель КПРФ Виталий Озеров отмечает, что Свердловская область находится в неблагоприятной экономической ситуации и занимает третье место в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга) по уровню госдолга. Закрытие ВСМПО может вбить «последний гвоздь в крышку гроба» свердловской экономики.

На предприятии сегодня работают более 19 000 человек! И они, в случае закрытия, останутся на улице. Сомневаюсь, что в Верхней Салде найдется столько новых рабочих мест. Взрывной рост безработицы, вызванный не только коронавирусом, низкими ценами на энергоносители, но и закрытием данного предприятия, ещё не раз аукнется для нашей экономики. Скорее всего, эти люди устроятся на низкооплачиваемую работу, другой сейчас в нашей стране нет, и пополнят список более 20 миллионов нищих, говорит Озеров.

Спикер полагает, что предприятию нужна поддержка государства. Завод нужно обеспечить госзаказом. Это спасение для тысяч семей и экономики региона. Для всех жителей Свердловской области новость о возможном закрытии «ВСМПО-АВИСМА» стала неожиданной и пугающей. Сможет ли Максим Кузюк в кратчайшие сроки восстановить деятельность предприятия, перенаправить все силы на модернизацию ресурсов в сложившейся ситуации? На данный момент будущее предприятия решается «Ростехом».

Я подготовил запрос правительству РФ для того, чтобы получить более подробную информацию. Потому что 65% акцией владеет госкорпорация «Росстех». Запросили информацию, надеюсь, в ближайшее время мы эту информацию получим. Хотелось бы услышать мнение правительства о том, какие меры буду приняты. Так как это предприятие специализируется на авиаотрасли, в частности на боинги. Это яркий пример тому, что значит мировой кризис,говорит депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Администрация Верхней Салды проблему не подтверждает.

По предоставленной нам в этом месяце информации от пресс-центра ВСМПО, массовых сокращений на предприятии не планируется,сообщили в администрации TagilCity.ru

Получить комментарий на самом предприятии не удалось. Решение по закрытию предприятия зависит от количества заказов. На данный момент «ВСМПО-АВИСМА» является крупнейшим производителем титана. В целом собеседники редакции подтверждают, что у ВСМПО могли возникнуть сложности, но завод сможет с ними справиться.

Фото: vsmpo.ru

Я не ожидаю закрытия «ВСМПО-АВИСМА». Так как это стратегическое предприятие. Я думаю, ВСМПО восстановится со временем, Будет период турбулентности, но тем не менее восстановится, говорит директор тагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Напомним, что в непростой ситуации оказались сразу несколько уральских предприятий. Об отсутствии заказов заявили на НТЗМК. Руководство уведомило персонал, что с 1 июля они переходят на трехдневную рабочую неделю. Коллектив тагильского завода заявил о готовности выйти на митинг в защиту своих трудовых прав.