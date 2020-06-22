Инженерные изыскания для капремонта школы № 23 обойдутся тагильской мэрии в 459 тысяч
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для инженерных изыскания для капремонта МБОУ СОШ № 23 имени Ю. И. Батухтина, расположенной на улице Черных. Начальная цена контракта — 459 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены в течение 20 рабочих дней со следующего дня после заключения контракта. Технический процесс необходимо зафиксировать на фото и видеосъемку. Качество исполненного задания должно соответствовать нормативно-правовым актам.
По плану необходимо выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания. Необходимо совершить ряд экологических работ, в которые входит: оценка токсичности грунтов, исследование обстановки в границах площадки, оценка радоноопасности на участке работ, определение возбудителя паразитных заболеваний, замер уровней шума, оценка химического загрязнения поверхностных вод, оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий.
Результаты аукциона будут объявлены 3 июля.
Напомним, что в апреле прошлого года средняя общеобразовательная школа № 23 отметила свой 80-тилетний юбилей. Здание работает с 1939 года и нуждается в капитальном ремонте.