Инженерные изыскания для капремонта школы № 23 обойдутся тагильской мэрии в 459 тысяч

Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены в течение 20 рабочих дней со следующего дня после заключения контракта. Технический процесс необходимо зафиксировать на фото и видеосъемку. Качество исполненного задания должно соответствовать нормативно-правовым актам.

По плану необходимо выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания. Необходимо совершить ряд экологических работ, в которые входит: оценка токсичности грунтов, исследование обстановки в границах площадки, оценка радоноопасности на участке работ, определение возбудителя паразитных заболеваний, замер уровней шума, оценка химического загрязнения поверхностных вод, оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных условий.

Результаты аукциона будут объявлены 3 июля.