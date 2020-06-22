Тагильский «Уралстроймонтаж» отсудил у воронежской компании 8,7 миллиона рублей
«Уралстроймонтаж» из Нижнего Тагила через Арбитражный суд Свердловской области взыскал с ООО «Воронеж-Аква» 8,7 миллиона рублей в задолженности по договору.
Согласно решению суда, в феврале 2019 года ООО «Воронеж-Аква» заключило с УСМ договор субподряда на выполнение ремонтных работ на комплексе водоподготовки в Краснокамске. Однако оплату выполненных работ ответчик произвел лишь частично. В связи с чем у «Воронеж-Аква» образовалась задолженность в размере 10 миллионов рублей. Также истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствам в размере 182 тысяч рублей.
В итоге Арбитражный суд частично удовлетворил иск ООО «Уралстроймонтаж» и обязал ООО «Воронеж-Аква» выплатить 8,5 миллиона рублей основного долга, 182 тысячи процентов за пользование чужими денежными средствами и 65 тысяч расходов на оплату госпошлины.
Кроме того, воронежская компания направила к УСМ встречный иск на сумму 3,3 миллиона рублей в качестве взыскания неустойки за выполнение комплекса бетонных работ на картонно-бумажной фабрике в Краснокамске. Данный иск суд принял к рассмотрению.
Напомним, ранее суд постановил взыскать с УСМ 1,3 миллиона рублей в пользу МУП «Сигнал-3» за работу по ремонту дорог в Нижнем Тагиле, где муниципальное учреждение выступало в качестве субподрядчика.