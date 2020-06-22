В Свердловской области во время пандемии оборот кафе и ресторанов упал на 60%

Согласно статистике, в апреле 2020 года оборот кафе и ресторанов составил 1,8 млн рублей (39,5% от прошлого года). Падение оборотов составило 60,5%. В мае сумма увеличилась до 1,9 млн рублей, падение оборота составило 58,9%. В марте текущего года оборот предприятий общепита составил 4,1 млн рублей.

Из статистики по розничной торговле следует, что в этой отрасли также наблюдается падение оборота. В апреле 2020 года оборот — 82,8 млн рублей, а мае — 83,9 млн рублей. В прошло году в апреле оборот был 95,2 млн рублей, в мае составил 97,2 млн рублей.