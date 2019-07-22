Глава Минэкономики рассказал о проблеме закредитованности граждан
Сегодня, 09:40ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В интервью «Эху Москвы» глава Минэкономики Максим Орешкин сообщил, что в 2021 году «взорвется» проблема закредитованности граждан.
По его словам, россияне вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить уже имеющиеся, что приводит к задержкам в выплате процентов и росту неплательщиков. А как следствие — гражданам начинают отказывать в выдаче кредитов.
Орешкин подчеркнул, что «безболезненно выйти из ситуации не получится». В связи с этим в правительстве разрабатываются меры помощи россиянам, попавшим в долговую яму.
Ранее сообщалось, что россияне стали осторожнее относится к микрозаймам и брать в долг небольшие суммы. Это связывают с ростом уровня финансовой грамотности граждан.
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