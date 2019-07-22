Глава Минэкономики рассказал о проблеме закредитованности граждан

По его словам, россияне вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить уже имеющиеся, что приводит к задержкам в выплате процентов и росту неплательщиков. А как следствие — гражданам начинают отказывать в выдаче кредитов.

Орешкин подчеркнул, что «безболезненно выйти из ситуации не получится». В связи с этим в правительстве разрабатываются меры помощи россиянам, попавшим в долговую яму.