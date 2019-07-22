Мэрия Нижнего Тагила перенесла конкурс на строительство моста за 4 млрд рублей

По словам первого замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина, приём заявок на конкурс продлён в соответствии с законодательством на десять дней — до 2 августа.

Проект финансовоёмкий, в том числе для подрядчиков, конкурсная документация очень серьёзно проработана, поэтому маленькие компании без необходимого опыта, ресурсов и обеспечения не смогли в нём участвовать. Крупным специализированным компаниям, возможно, не хватило времени для принятия решения, в связи с чем приём заявок был продлён. Спешка здесь не нужна, поскольку мы должны определить подрядчика, который осуществит один из важнейших инфраструктурных проектов Нижнего Тагила за последние десятилетия,прокомментировал TagilCity.ru вице-мэр Вячеслав Горячкин.

Напомним, согласно условиям конкурса на выполнение работ, участник должен был внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель обеспечить выполнение контракта банковской гарантией на 1,17 млрд рублей.

Одним из основных претендентов на участие в конкурсе считался тюменский «Мостострой-11». Ранее в компании заявляли, что изучают конкурсную документацию тагильского моста, но к 22 июля заявка от организации так и не поступила. Будет ли компания подавать её сейчас, в компании не сообщают.

Касаемо участия или не участия компании в торгах — данная тема относится к коммерческой тайне организации,заявил TagilCity.ru заместитель гендиректора «Мостроя-11» Игорь Белов.