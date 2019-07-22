Мэрия Нижнего Тагила перенесла конкурс на строительство моста за 4 млрд рублей
Администрация Нижнего Тагила продлила срок приёма заявок на конкурс по отбору генподрячика строительства моста через Тагильский пруд. Согласно размещённому сегодня на электронной площадке протоколу, за три недели после объявления в 4-миллиардной госзакупке не захотела участвовать ни одна компания.
По словам первого замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина, приём заявок на конкурс продлён в соответствии с законодательством на десять дней — до 2 августа.
Проект финансовоёмкий, в том числе для подрядчиков, конкурсная документация очень серьёзно проработана, поэтому маленькие компании без необходимого опыта, ресурсов и обеспечения не смогли в нём участвовать. Крупным специализированным компаниям, возможно, не хватило времени для принятия решения, в связи с чем приём заявок был продлён. Спешка здесь не нужна, поскольку мы должны определить подрядчика, который осуществит один из важнейших инфраструктурных проектов Нижнего Тагила за последние десятилетия,прокомментировал TagilCity.ru вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Напомним, согласно условиям конкурса на выполнение работ, участник должен был внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель обеспечить выполнение контракта банковской гарантией на 1,17 млрд рублей.
Одним из основных претендентов на участие в конкурсе считался тюменский «Мостострой-11». Ранее в компании заявляли, что изучают конкурсную документацию тагильского моста, но к 22 июля заявка от организации так и не поступила. Будет ли компания подавать её сейчас, в компании не сообщают.
Касаемо участия или не участия компании в торгах — данная тема относится к коммерческой тайне организации,заявил TagilCity.ru заместитель гендиректора «Мостроя-11» Игорь Белов.
Напомним, мост через Нижнетагильский пруд длинной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Финансирование проекта осуществляется из регионального, муниципального бюджетов. Миллиард рублей в проект вложил ЕВРАЗ. В июне из областного бюджета городу уже были выделены 500 млн рублей, в 2020 и 2021 годах муниципалитет получит ещё 900 млн и 1,2 млрд рублей соответственно.