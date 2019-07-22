Уральские бизнесмены Козицын, Алтушкин и Пумпянский вошли в рейтинг Forbes
Сегодня, 09:58ЭкономикаФото: официальный сайт УГМК
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Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в топ-50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.
Гендиректор УГМК Андрей Козицын занял в рейтинге 24 строчку. Среди источников доходов указаны уголь, транспорт и металлургия. Доход Козицына на 2019 год, по данным издания, составил 4,4 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин занял 25 строчку, его доход составил 4,3 миллиарда долларов. Ему принадлежит 80% РМК, основной источник дохода — металлургия.
Дмитрий Пумпянский оказался на 46 строчке, он является председателем совета директоров ТМК, ему принадлежат контрольные пакеты акций ТМК и группы «Синара». Доход — 2,2 миллиарда долларов.
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