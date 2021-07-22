«Льготные» квадратные метры в новостройках подорожали на 15,7% в Нижнем Тагиле

Квадратные метры в новостройках Нижнего Тагила с начала апреля 2020 года по конец июня 2021 года подорожали на 15,7%.

Ипотечная программа с господдержкой, которая стала действовать в апреле 2020 года и позволила взять ипотеку под 6,5%, резко повысила цены на квадратные метры в новостройках в Нижнем Тагиле, сообщает «Мир Квартир». По мнению генерального директора федерального портала «Мир Квартир» Павла Луценко, это происходит из-за того, что увеличился спрос на приобретение жилья за последний год в связи с закрытием границ благодаря пандемии. Особенно цены выросли в крупных и курортных городах России. В небольших городах процент увеличился ненамного, однако если в тех регионах, где стоимость квартиры превышает 5 миллионов рублей, спрос упадёт, и цены перестанут резко расти, то в Нижнем Тагиле повышение цен на жильё продолжится. Жители будут приобретать жильё поменьше, стараясь уложиться в кредит до 3 миллионов рублей. В среднем во всех российских городах с апреля 2020 года рост цены квартир составил 32,9%. Аналитики: в Свердловской области не ожидается снижение цен на жилье

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