«Льготные» квадратные метры в новостройках подорожали на 15,7% в Нижнем Тагиле

«Льготные» квадратные метры в новостройках подорожали на 15,7% в Нижнем Тагиле
«Льготные» квадратные метры в новостройках подорожали на 15,7% в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:18ЭкономикаФото: 1МI
Квадратные метры в новостройках Нижнего Тагила с начала апреля 2020 года по конец июня 2021 года подорожали на 15,7%.

Ипотечная программа с господдержкой, которая стала действовать в апреле 2020 года и позволила взять ипотеку под 6,5%, резко повысила цены на квадратные метры в новостройках в Нижнем Тагиле, сообщает «Мир Квартир».

По мнению генерального директора федерального портала «Мир Квартир» Павла Луценко, это происходит из-за того, что увеличился спрос на приобретение жилья за последний год в связи с закрытием границ благодаря пандемии. Особенно цены выросли в крупных и курортных городах России.

В небольших городах процент увеличился ненамного, однако если в тех регионах, где стоимость квартиры превышает 5 миллионов рублей, спрос упадёт, и цены перестанут резко расти, то в Нижнем Тагиле повышение цен на жильё продолжится. Жители будут приобретать жильё поменьше, стараясь уложиться в кредит до 3 миллионов рублей.

В среднем во всех российских городах с апреля 2020 года рост цены квартир составил 32,9%.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьэкономикаценыквартирыипотекаподорожаниеновостройкильготное жильеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы