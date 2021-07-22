Цены на коммунальные услуги вырастут на 5,34% в Свердловской области

Напомним, что жители многоквартирных домов не всегда знают, к какой управляющей компании относится их дом. При этом могут возникнуть проблемы не только в аварийных ситуациях, но также и в вопросах по обслуживанию имущества. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как можно быстро найти УК по адресу дома.