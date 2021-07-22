Цены на коммунальные услуги вырастут на 5,34% в Свердловской области

Цены на коммунальные услуги вырастут на 5,34% в Свердловской области
Цены на коммунальные услуги вырастут на 5,34% в Свердловской области
Сегодня, 14:52ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением повысить плату за коммунальные услуги на 5,34% в 2022 году.

Данное предложение глава Среднего Урала опубликовал на портале правовой информации региона. Согласно документы, в 2022 году тарифы планируется повысить один раз с 1 июля.

Ранее аналогичное предложение губернатор публиковал в 2020 году. В нём говорилось о повышении тарифов с 1 июля на 5,24%.

Напомним, что жители многоквартирных домов не всегда знают, к какой управляющей компании относится их дом. При этом могут возникнуть проблемы не только в аварийных ситуациях, но также и в вопросах по обслуживанию имущества. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как можно быстро найти УК по адресу дома.

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