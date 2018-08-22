1 млн рублей выделен на пожарную сигнализацию в гостинице нижнетагильского цирка

Информация об аукционе была размещена федеральным казенным предприятием «Российская государственная цирковая компания» на официальном сайте государственных закупок.

Подрядчик был определен путем электронного аукциона. Работы будет выполнять ООО «УралСпецАвтоматика».

В течение десяти дней с даты подписания договора подрядчик получит аванс в размере 30% от общей суммы контракта - 318 369 рублей.

Работы должны быть выполнены согласно лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Работы необходимо закончить в срок до октября 2018 года.