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#домахорошо
2,5 млн рублей выделены на спецодежду для работников тагильской станции скорой помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,5 млн рублей выделены на спецодежду для работников тагильской станции скорой помощи

Сегодня, 15:10Экономика
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