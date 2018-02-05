2,5 млн рублей выделены на спецодежду для работников тагильской станции скорой помощи

ГБУЗ Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи город Нижний Тагил» на официальном сайте госзакупок разместила заявку об обеспечении специальной мужской, женской одеждой и жилетами. На закупку всей спецодежды были выделены около 2,5 млн рублей.

На закупку специальной одежды женской были выделены 915 165,73 рубля.

564 493,40 рублей потратили на закупку производственных профессиональных мужских халатов, фартуков, жилетов и сорочек.

На закупку специальных мужских курток и брюк выделили 987 829,92 рубля.

Для всех исполнителей, кроме государственных или муниципальных казенных учреждений, заказчик определил условие, согласно которому подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта.

Исполнитель самостоятельно мог выбрать способ обеспечения исполнения договора. Согласно условиям договора, заказчик возвращает обеспечения исполнения договора при условии полного выполнения принятых обязательств исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента извещения участников закупки, с которым заключался договор, о необходимости возврата таких средств.

Исполнитель обязан использовать при производстве специальной одежд материалы и полуфабрикаты, страной происхождения которых является государство – член Евразийского экономического союза.