981 571 руб. выделено на ремонт водоотведения в МСЧ МВД в Нижнем Тагиле

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Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и пожаротушения будет произведен в здании филиала ФКУЗ «МСЧ МВД России по Свердловской области» по адресу улица Красноармейская, 81а в Нижнем Тагиле. На это выделено 981 571 рубль.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информацию об электронном аукционе на официальном сайте государственных закупок разместило федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области».
Подрядчик уже определен, им стало ООО «Новый мир».
Подрядчик выполнит замену системы отопления, горячего водопровода, магистрали холодного водоснабжения, канализации и противопожарного водопровода.
Работы необходимо выполнить в течение 30 дней с даты подписания контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
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