Долг россиян за ипотеку превысил 7 триллионов рублей

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Долг россиян по ипотеке превысил более семи триллионов рублей, сообщает «Лента.ру». Таких высоких показателей в России еще не фиксировали.
По мнению экспертов, причиной высокой задолженности является низкий уровень финансовой грамотности россиян. По сравнению с 2014 годом ипотечный долг вырос на 2,6 триллиона. В начале 2019 года эта цифра составляла 6,4 триллиона рублей, уже к июлю увеличилась до 7 триллионов.
Треть ипотечного долга приходится на Москву и Санкт-Петербург. Наименьшая сумма долга зафиксирована в Ингушетии, Ненецком и Чукотском автономных округах.
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