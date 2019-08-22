Долг россиян за ипотеку превысил 7 триллионов рублей

По мнению экспертов, причиной высокой задолженности является низкий уровень финансовой грамотности россиян. По сравнению с 2014 годом ипотечный долг вырос на 2,6 триллиона. В начале 2019 года эта цифра составляла 6,4 триллиона рублей, уже к июлю увеличилась до 7 триллионов.