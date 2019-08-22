Суд обязал ВГОК выплатить долг инженерной компании в 2,1 миллиона рублей

В сумму включены непосредственно долг и проценты за пользование чужими деньгами (203 тыс рублей). Решение суда в законную силу на вступило и может быть обжаловано. Бенефициаром тагильского «Инженерно-технического центра», по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Козлов.