Суд обязал ВГОК выплатить долг инженерной компании в 2,1 миллиона рублей
Сегодня, 11:59ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу ООО «Инженерно-технический центр» по иску к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК) о выплате по договорам подряда и оказания услуг на сумму в 2,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
В сумму включены непосредственно долг и проценты за пользование чужими деньгами (203 тыс рублей). Решение суда в законную силу на вступило и может быть обжаловано. Бенефициаром тагильского «Инженерно-технического центра», по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Козлов.
Как ранее сообщал TagilCity.ru, в 2018 году ВГОК впервые с 2015-го показал прибыль. За отчётный период предприятие заработало более 345 млн рублей.
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