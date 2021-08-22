Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей
Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей
Сегодня, 18:24ЭкономикаФото: 1МI
Президент России Владимир Путин предложил выплатить разово по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч рублей военным. Данное предложение он озвучил на встрече с членами «Единой России».

Министр обороны Сергей Шойгу попросил президента поддержать денежное довольствие российских военных.

Российский лидер отметил, что инфляция в стране составила 6,5%, хотя власти рассчитывали, что она будет на уровне 4%. Поэтому он предложил «подтянуть» денежные доходы некоторых граждан.

Президент добавил, что справедливо выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам по 10 тысяч. При этом глава государства акцентировал внимание на том, что разовое пособие должно касаться всех без исключения пенсионеров, в том числе и работающих.

Напомним, матери троих детей, проживающей в Заречном, отказали в выплате пособий на её детей 13 и 9 лет, которых она воспитывает одна. Отказ объяснили тем, что её доход выше прожиточного минимума.

Материалы по теме:
Россияпенсионерывоенныевыплатыпособия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы