Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил выплатить разово по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 тысяч рублей военным. Данное предложение он озвучил на встрече с членами «Единой России».

Министр обороны Сергей Шойгу попросил президента поддержать денежное довольствие российских военных. Российский лидер отметил, что инфляция в стране составила 6,5%, хотя власти рассчитывали, что она будет на уровне 4%. Поэтому он предложил «подтянуть» денежные доходы некоторых граждан. Президент добавил, что справедливо выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам по 10 тысяч. При этом глава государства акцентировал внимание на том, что разовое пособие должно касаться всех без исключения пенсионеров, в том числе и работающих. Напомним, матери троих детей, проживающей в Заречном, отказали в выплате пособий на её детей 13 и 9 лет, которых она воспитывает одна. Отказ объяснили тем, что её доход выше прожиточного минимума. Матери-одиночке троих детей отказано в пособии в Заречном

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