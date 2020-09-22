Офшорную компанию обязали выплатить долги тагильского ВГОКа

Напомним, с 2018 года на ВГОКе введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года общая сумма долга предприятия перед кредиторами составила 2,7 миллиарда рублей. По данным на 20 сентября, возбуждено 180 исполнительных производств на общую сумму 750 миллионов рублей. Кроме того, в отношении ВГОКа возбуждено три новых производства на сумму 250,1 миллиона рублей.