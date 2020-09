Офшорную компанию обязали выплатить долги тагильского ВГОКа

Офшорную компанию «Амбер Глоу Интернейшенл Груп лимитед» судебные приставы обязали вернуть займы, которые выдало ей ОАО «Высокогорский ГОК». Постановление было вынесено по инициативе АО «ЭнергосбытПлюс», сообщили в пресс-службе компании.

Сумма займов составляет 159 миллионов рублей. Кроме того. компания должна будет внести 15 миллионов долларов на депозит ФССП. Займы были выданы ВГОКом в 2013 году «Амбер Глоу Интернейшенл Груп лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По информации из открытых источников, обе компании подконтрольны бизнесмену Владиславу Шацилло. После того, как средства будут перечислены на депозит ФССП, они будут направлены на погашение долгов ВГОКа. На данный момент только за электроэнергию у предприятия долг составляет более 630 миллионов рублей. На данный момент ФССП по Свердловской области направила в свой центральный аппарат запрос о помощи с вручением постановления офшорной компании. Напомним, с 2018 года на ВГОКе введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года общая сумма долга предприятия перед кредиторами составила 2,7 миллиарда рублей. По данным на 20 сентября, возбуждено 180 исполнительных производств на общую сумму 750 миллионов рублей. Кроме того, в отношении ВГОКа возбуждено три новых производства на сумму 250,1 миллиона рублей. Долг тагильского ВГОКа по исполнительным производствам достиг 750 миллионов рублей

