Россиянам будут платить зарплату по номеру телефона

Россиянам будут платить зарплату по номеру телефона

Сегодня, 12:47ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Российские работодатели получили возможность перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона, пишут «Новые известия».

Это стало возможно благодаря появлению сервиса переводов от компаний в адрес физических лиц через систему быстрых платежей.

Новый сервис может быть использован не только с целью перечисления зарплаты, но и для любых переводов от компаний физлицам. Например, для перечисления призов за конкурсы, акции и так далее. Даже выдача микрозаймов будет возможна подобным способом.

Отмечается, что это поможет решить проблему, когда сотрудника заставляют оформлять зарплатную карту конкретного банка.

На данный момент в ЦБ обсуждаются детали создания централизованного сервиса по переводу зарплат.

Нерешенным остается вопрос о том, как быть сотруднику, если его номер телефона сменился, он не сообщил об этом и в результате средства были перечислены другому лицу. То де самое касается ситуаций, когда допускаются ошибки при указании номера телефона.

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