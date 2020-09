Россиянам будут платить зарплату по номеру телефона

Российские работодатели получили возможность перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона, пишут «Новые известия».

Это стало возможно благодаря появлению сервиса переводов от компаний в адрес физических лиц через систему быстрых платежей. Новый сервис может быть использован не только с целью перечисления зарплаты, но и для любых переводов от компаний физлицам. Например, для перечисления призов за конкурсы, акции и так далее. Даже выдача микрозаймов будет возможна подобным способом. Отмечается, что это поможет решить проблему, когда сотрудника заставляют оформлять зарплатную карту конкретного банка. На данный момент в ЦБ обсуждаются детали создания централизованного сервиса по переводу зарплат. Нерешенным остается вопрос о том, как быть сотруднику, если его номер телефона сменился, он не сообщил об этом и в результате средства были перечислены другому лицу. То де самое касается ситуаций, когда допускаются ошибки при указании номера телефона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter