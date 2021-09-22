27 тысяч уральских семей стали беднее из-за пандемии COVID-19

27 тысяч уральских семей стали беднее из-за пандемии COVID-19
27 тысяч уральских семей стали беднее из-за пандемии COVID-19
Сегодня, 16:07ЭкономикаФото: 1МI
С начала пандемии и режима самоизоляции в 2020-м году почти 27 тысяч семей Среднего Урала стали беднее, чем двумя годами ранее.

Обеспеченными семьями считаются те домохозяйства, которые могут позволить себе купить все, что им нужно и таких семей на Урале за год стало на 27 тысяч меньше, сообщает Znak.

Аналитики FinExpertiza проанализировали бюджеты российских домохозяйств и пришли к выводу, что Свердловская область вошла в число регионов Росси, где наблюдается уменьшение благосостояния семей.

По всей России число богатых семей сократилось на 657 тысяч (-39%), в Свердловской области этот показатель составил 27,6 тысяч (-62,2%). Финансовые показатели богатых семей ухудшились в 37 регионах РФ, а еще в 32 областях России благосостояние семей, наоборот, выросло.

Напомним, в конце августа 2021 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами социальной поддержки некоторых слоев граждан РФ.

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