Нижнетагильский ВГОК задолжал 209 млн рублей по налогам и сборам

Так, по одному исполнительному листу ВГОК должен уплатить 113 млн рублей (решение вынесено 8 октября), еще 90 млн рублей предприятие должно по второму исполнительному листу (от 4 октября), и третий исполнительный лист – на 5 млн рублей (от 8 октября).