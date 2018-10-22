Нижнетагильский ВГОК задолжал 209 млн рублей по налогам и сборам
Сегодня, 14:02ЭкономикаЮлия СувороваФото: v-tagile.ru
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Нижнетагильский ВГОК задолжал 209 млн рублей по налогам и сборам. Сумма задолженности сформирована по исполнительным листам за октябрь 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, по одному исполнительному листу ВГОК должен уплатить 113 млн рублей (решение вынесено 8 октября), еще 90 млн рублей предприятие должно по второму исполнительному листу (от 4 октября), и третий исполнительный лист – на 5 млн рублей (от 8 октября).
Помимо этого ВГОК задолжал 4 млн рублей «Тагилэнерго» по данным на конец сентября 2018 года.
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