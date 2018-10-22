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Нижнетагильский ВГОК задолжал 209 млн рублей по налогам и сборам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский ВГОК задолжал 209 млн рублей по налогам и сборам

Сегодня, 14:02ЭкономикаЮлия СувороваФото: v-tagile.ru
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