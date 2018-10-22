ЖКХ, спорт и мусор: госпрограммы Свердловской области получили допфинансирование

Изменения были внесены в несколько государственных программ Свердловской области, в том числе поправки коснулись и финансовых показателей.

Таким образом, объем средств для реализации программы для развития ЖКХ и энергетической эффективности в Свердловской области в период до 2014 года на 13 млн рублей. Выделенные средства будут использованы, в том числе на создание комплексной системы обращения с ТКО.

Увеличили объем финансирования программы для создания общественной безопасности на территории Свердловской области до 2014 года на четыре млн рублей.

В программу о развитии спорта и физической культуры до 2024 года в частности, было добавлено новое мероприятие для поддержки частных образовательных учреждений с целью подготовки спортсменов для участия в спортивных соревнованиях.

Также были внесены изменения в содержание программы развития науки и промышленности до 2024 года на территории Свердловской области, и в программу занимающуюся управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госимущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.