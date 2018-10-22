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ЖКХ, спорт и мусор: госпрограммы Свердловской области получили допфинансирование
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЖКХ, спорт и мусор: госпрограммы Свердловской области получили допфинансирование

Сегодня, 18:43ЭкономикаФото: ubu.ru
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