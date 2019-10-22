Автострахование онлайн в Тинькофф банке

Страховка необходима каждому участнику дорожного движения, она защитит вас и поможет сэкономить средства при ряде ситуаций на дороге. Оформить страховку сегодня не составляет труда, такие услуги предлагают многие компании. Вы с легкостью сможете подобрать подходящий вариант. Предлагает услуги страхования и Тинькофф банк, более подробно с его условиями можно ознакомиться на сайте. Квалифицированные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы. Оформить страховку можно здесь же, вам не придется никуда ехать. Банк отказался от стационарных отделений, теперь все операции выполняются в онлайн режиме. Это очень удобно для клиентов, ведь вы экономите свои силы и время. Оформление полиса займет всего несколько минут, получить его можно в удобном месте и в удобное время. Полис доставляется клиенту представителем компании совершенно бесплатно. При необходимости выезд для осмотра авто также производится в удобное время.

Банк имеет отличную репутацию, за все время своей работы он успел завоевать уважение клиентов и приобрести множество положительных отзывов. На сегодняшний день Тинькофф лидирует в рейтингах российских кредитных организаций. Так, автострахование онлайн здесь имеет множество плюсов. Вы оформляете полис без необходимости выходить из дома, клиент получает страховку на выгодных условиях по доступной цене.

Рассчитать стоимость полиса можно при помощи удобного онлайн калькулятора на сайте банка, расчет каско онлайн по всем страховым осуществляется очень удобно. При оформлении автостраховки в Тинькофф вы получаете кэшбэк до двадцати процентов. Он начисляется на карту банка. Если у вас нет карты, то ее также можно оформить онлайн на сайте банка бесплатно. Банк предлагает выгодные условия ее обслуживания и ряд приятных бонусов. Карта доставляется клиенту сотрудником банка, также вместе с ней вы получаете все необходимые документы.

Кроме кэшбэка клиентам предоставляются скидки за безаварийное вождение. Вы можете получить до тридцати процентов скидки, учитывает опыт безаварийного вождения и общий водительский стаж. Услуги ремонта предоставляются только в проверенных СТО. При наступлении аварийной ситуации вам достаточно позвонить представители страховой компании, выбрать подходящий сервис и отправляться на ремонт. Тинькофф банк заботится о комфорте всех своих клиентов.