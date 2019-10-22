Прожиточный минимум в Свердловской области понизится на 208 рублей
Сегодня, 20:09ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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За третий квартал 2019 года в Свердловской области понизится прожиточный минимум до 10 тыс. 811 рублей, пишет Znak.
Как сообщается в проекте постановления правительства, прожиточный минимум уменьшится на 208 рублей для всех групп населения.
Для работающих свердловчан ПМ составит 11 тыс. 538 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 835 рублей, для детей — 11 тыс. 385 рублей.
Правительство региона пока не утвердило изменения.
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