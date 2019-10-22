Свердловские энергетики начинают банкротить садовые товарищества
Сегодня, 09:38ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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«ЭнергосбыТ Плюс» в Свердловской области начал процедуру банкротства 30 садовых товариществ, задолжавших за энергоресурсы более 34 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
Если в течение двух месяцев садовые товарищества не выполнят обязательства по погашению задолженности, то ресурсники будут выходить в суд с требованием признать садовые товарищества банкротами.
Данные товарищества не имеют имущества и денег на счетах достаточных для погашения задолженности перед поставщиком. Что не только является признаком банкротства, но и указывает на бездействие председателя,сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
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