Свердловские энергетики начинают банкротить садовые товарищества

Если в течение двух месяцев садовые товарищества не выполнят обязательства по погашению задолженности, то ресурсники будут выходить в суд с требованием признать садовые товарищества банкротами.

Данные товарищества не имеют имущества и денег на счетах достаточных для погашения задолженности перед поставщиком. Что не только является признаком банкротства, но и указывает на бездействие председателя,сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».