Свердловскстат опубликовал данные о средней зарплате жителей региона
Сегодня, 14:28ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области опубликованы данные о средней зарплате жителей региона за август этого года.
Согласно данным Свердловскстата, в августе жители региона в среднем получили 38,6 тысячи рублей. При этом работники малых организаций в среднем заработали 42,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с маем этого года, средняя зарплата свердловчан стала ниже — 41,6 тысячи рублей и 46,4 тысячи рублей соответственно.
Наиболее высокую зарплату получают работники страховых и финансовых организаций, на втором месте по уровню зарплат — ученые-исследователи.
Меньше всех в августе заработали работники образования (20 тысяч рублей), что связано с периодом отпусков и каникул, в районе 23 тысяч рублей получили работники гостиничного бизнеса и общепита. Зарплата медработников в августе составила порядка 40 тысяч рублей.
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