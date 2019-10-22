Свердловскстат опубликовал данные о средней зарплате жителей региона

Согласно данным Свердловскстата, в августе жители региона в среднем получили 38,6 тысячи рублей. При этом работники малых организаций в среднем заработали 42,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с маем этого года, средняя зарплата свердловчан стала ниже — 41,6 тысячи рублей и 46,4 тысячи рублей соответственно.

Наиболее высокую зарплату получают работники страховых и финансовых организаций, на втором месте по уровню зарплат — ученые-исследователи.