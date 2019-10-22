В Екатеринбурге гордума не приняла проект закона по налогу на недвижимость
Депутаты гордумы Екатеринбурга отклонили законопроект, согласно которому повышался налог на имущество физических лиц, сообщает Ура.ру.
Кроме того, что депутаты проголосовали против, они потребовали от мэрии столицы Урала рассмотреть вопрос о понижении ставок для горожан.
Администрация города представила проект, по которому налог 0,1% нужно будет платить за квартиру стоимостью до 3 млн рублей, 0,2% - от 3 до 4 млн, 0,25% - от 4 до 6 млн и 0,3% - более 6 млн.
Депутаты возмутились, что максимальная ставка для квартир в 0,3% начинает начисляться на объекты кадастровой стоимостью свыше 6 млн рублей. Александр Колесников отметил, что так администрация приравнивает вторичное жилье к элитному. Депутат привел в пример Красноярск, где подобная ставка действует для квартир стоимостью от 10 млн рублей.
Напомним, что с 2021 года налог будет начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости.