В Екатеринбурге гордума не приняла проект закона по налогу на недвижимость

Кроме того, что депутаты проголосовали против, они потребовали от мэрии столицы Урала рассмотреть вопрос о понижении ставок для горожан.

Администрация города представила проект, по которому налог 0,1% нужно будет платить за квартиру стоимостью до 3 млн рублей, 0,2% - от 3 до 4 млн, 0,25% - от 4 до 6 млн и 0,3% - более 6 млн.

Депутаты возмутились, что максимальная ставка для квартир в 0,3% начинает начисляться на объекты кадастровой стоимостью свыше 6 млн рублей. Александр Колесников отметил, что так администрация приравнивает вторичное жилье к элитному. Депутат привел в пример Красноярск, где подобная ставка действует для квартир стоимостью от 10 млн рублей.