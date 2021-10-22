В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в Свердловской области

В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в Свердловской области
В Нижнем Тагиле — самое дорогое молоко в Свердловской области
Сегодня, 16:04ЭкономикаЕвгения СафинаФото: pixabay.com
Средняя цена на молоко в Нижнем Тагиле в сентябре 2021 года составила 56,5 рублей за литр. Это самый высокий показатель по Свердловской области.

Средняя стоимость литра молока в сентябре в Свердловской области составила 53,3 рубля. Самым дешевым продукт оказался в Первоуральске, там литр стоил 49,9 рубля, в Каменске-Уральском — 50 рублей. На третьем месте в списке крупных городов находится Екатеринбург, там молоко стоило 53,7 рубля, за ним следует Серов — 55,7 рубля, сообщает Свердловскстат.

За девять месяцев текущего года в Нижнем Тагиле четыре раза была зафиксирована самая высокая цена на молоко в регионе: в феврале, марте, августе и сентябре. В сентябре продукт подорожал на 3% по сравнению с январем, тогда литр стоил 54,8 рубля. А по сравнению с сентябрем 2020 года цена возросла на 5%. Сейчас тагильчанам приходится платить за молоко больше, чем в других крупных городах региона.

Напомним, в начале октября огурцы и помидоры подорожали в Свердловской области почти на 20%, а цена на лук и морковь снизилась на 5%. Также в России в последние месяцы произошло рекордное подорожание овсянки — исторический максимум за 1 кг крупы превысил 80 рублей.

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