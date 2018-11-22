Инвестиции, туристы и студенты: что даст Нижнему Тагилу ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге?

23 ноября станет известно, будет ли Екатеринбург принимать ЭКСПО 2025. Если город получит такую возможность, то долгосрочные перспективы возникнут и у Нижнего Тагила, как города с богатой историей, интересного для туристов и города с перспективами культурного, экономического развития, интересного для инвесторов. Так что же ждет Нижний Тагил в случае проведения ЭКСПО 2025 в столице Урала?

Иностранцам потребуется жилье

По оценке специалистов, на мероприятие приедет до 14 миллионов человек. Часть участников выставки ЭКСПО может разместиться не в Екатеринбурге, а в близлежащих городах, в том числе Нижнем Тагиле.

В связи с этим агентства недвижимости Нижнего Тагила говорят о возможном росте спроса на аренду жилья.

Безусловно, если будет поток иностранцев, то будет расти и арендная плата и спрос на недвижимость, конечно, мы выиграем от этого,говорит Татьяна, директор агентства «Золотой ключ».

К тому же, собеседники редакции считают, что может возрасти спрос на услуги хостелов и отелей.

Мне кажется, это тоже самое будет, как с ЧМ-2018. Когда в Екатеринбурге играли, многие туристы приезжали в Нижний Тагил. Это для гостиничного бизнеса немаловажно,рассказали в одном из хостелов города.

Отельеры Нижнего Тагила разошлись во мнении о необходимости строительства новых гостиниц и отелей. Так, одни отметили, что в городе достаточно объектов, готовых принять и разместить большое количество людей. Другие же не исключили возможность появления новых зданий.

Сюда поедут туристы, это повлечет за собой строительство отелей, что, вполне естественно,сказал редакции собеседник из отельного бизнеса.

Новые рабочие места: потребуются и специалисты, и рабочие

Разумеется, появятся и новые рабочие места – будут востребованы строители, а также административный и обслуживающий персонал со знанием английского и других иностранных языков,комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

В 2018 году в Нижнем Тагиле наблюдается рост некоторых вакансии, и в перспективе он будет только усиливаться. С начала года прирост вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» составил 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сфере «Рабочий персонал» – 202%, «Транспорт» – 137%, «Туризм, гостиницы, рестораны» – 106%.

Уже сейчас можно понять перспективные специальности в вузах и сузах

Специалистов, которые будут работать в год ЭКСПО, нужно готовить уже сейчас. При подписании муниципалитетом контрактов и соглашений с инвесторами на выставке ЭКСПО 2025 Нижнему Тагиле также потребуются люди, которые будут работать над реализацией этих проектов.

Именно это может стать еще одним толчком для скорейшей реализации намеченной муниципалитетом программы строительства студенческого городка.

2 Студенческий кампус в Нижнем Тагиле: концепция, инновации и экосистема образования Фото Что даст Нижнему Тагилу студенческий кампус? Как улучшится система образования в городе? Кто и как будет работать в кампусе на благо города? Когда в уральском городе появятся толпы студентов?

Транспортная инфраструктура разовьется

Строительство моста через Нижнетагильский пруд как важной объездной дороги становится еще более актуальным в преддверии юбилея города и выставки ЭКСПО - для разгрузки исторического центра от транспорта.

Город может получить субсидии на реализацию транспортных проектов. А ЭКСПО станет хорошим поводом для привлечения субсидий, говорит председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Помимо этого, выиграть от события мирового масштаба в соседнем Екатеринбурге могут перевозчики, готовые предложить свои услуги как напрямую гостям города, так и через отели и туристические агентства.

Городу могут потребоваться перевозчики, готовые обеспечить междугороднее сообщение. Отметим, что для междугороднего сообщения будут работать поезда повышенной комфортности - «Ласточка». Специалисты отмечают необходимость замены в черте города маршруток более вместительным и комфортабельным транспортом. Помимо этого, гостям могут потребоваться услуги авто премиум-класса, прокат автомобилей или наемные водители.

Я думаю, что местные перевозчики мало что выиграют в этом плане. Даже если ориентироваться на поток туристов, то это все равно не выгодно будет, поехать из Нижнего Тагила, забрать в Екатеринбурге, потом вернуть в Екатеринбург. Скорее всего, туристы будут пользоваться перевозчиками в Екатеринбурге,сообщили TagilCity.ru в транспортной службе.

Нижний Тагил уже готовится к юбилею: будет что показать и гостям ЭКСПО

Муниципалитет еще весной 2018 года объявил правительству области о заинтересованности в проведении ЭКСПО 2025, ведь в рамках 300-летия города многие проекты могут быть реализованы с учетом еще и предстоящего мероприятия мирового масштаба,

Мы, конечно, рассматриваем возможность того, что кто-то заинтересуется городом в плане инвестиционных перспектив. Мы соответствующее письмо направляли Куйвашеву, что Нижнему Тагилу это интересно. Мы сообщали, что мы можем предложить участникам ЭКСПО 2025, мы крайне заинтересованы,говорит Каринэ Геворгян, начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов.

Также Каринэ Геворгян отмечает, что возможно создание площадок для привлечения определенных инвесторов, например, привлечение к проекту Демидов-парка, музей-завод им. Куйбышева:

Мы бы хотели, чтобы и область внесла лепту и финансирование в подготовку таких площадок, поэтому они были заявлены.

Культурные проекты получат внимание туристов

Нижний Тагил – город с богатой историей, который будет привлекателен для туристов. Более того, в городе имеется опыт и возможности принятия гостей на высоком уровне и организации для них культурного досуга с экскурсионной программой, организованной силами музеев и Центра развития туризма.

Музей всегда заинтересован в увеличении туристического потока, например связанных с ЭКСПО. Возможно в связи с этим мероприятием будут выделяться какие-то дополнительные средства на организацию достойной инфраструктуры музея. Если будут приезжать туристы, то мы их примем на высоком уровне. К 2022 году пройдет модернизация ансамбля Заводоуправления, к 300-летию города этот проект должен быть реализован, соответственно с этим к 2025 году Нижнему Тагилу будет, что показать,сообщили в музее «Горнозаводской Урал».

ЭКСПО станет еще одним способом развития туристического потенциала города.

Привлечь туристов может и гора Белая, где планируется строительство туристического кластера. На реализацию программы уже выделено 200 млн из регионального бюджета.

Сфера услуг также ощутит спрос

С привлечением в город иностранных граждан и инвесторов улучшить качество работы и обслуживания должна и сфера услуг.

Так, рестораны Нижнего Тагила готовы радушно встречать иностранных гостей, предложив им блюда национального колорита и меню на иностранном языке.

Мы будем справляться своими силами, но я думаю, что ничуть не хуже профессионалов высшего уровня. Если брать прошедший ЧМ-2018, то у иностранных граждан есть определенный интерес к нашей кухне. Возможно, появится меню на английском, чтобы было пониманию гостю, что он заказывает, говорят нижнетагильские рестораторы.

Языковой барьер

Вместе с перспективами развития города вырисовывается и ряд моментов, говорящих о том, что жителям Нижнего Тагила нужно время для подготовки к мероприятию мирового масштаба. Так, в сфере услуг наблюдается проблема со знанием иностранных языков.

HeadHunter Урал сообщает, что потребность в специалистах со знанием иностранных языков может вырасти как минимум в два раза. Сегодня работодатели чаще заинтересованы в сотрудниках со знанием английского (в среднем 1-1,4% от общего числа вакансий в Нижнем Тагиле), однако проведение крупного международного мероприятия в регионе потребует знания и других иностранных языков

При этом работники общепита и гостиничного бизнеса признаются, что проблемы с языком у персонала есть.

Работала в сфере общепита администратором. И к нам как-то пришли туристы из Америки, они приехали на экскурсию и просто зашли поесть. И оказалось, что официант не знает английского, конечно, возникли сложности. И поговорить с иностранцами смогла только я. Это раскрывает проблему нашего общепита – официанты и менеджеры должны хотя бы минимально знать разговорный английский, нужно организовывать перед ЭКСПО курсы иностранных языков,рассказала тагильчанка Татьяна.

В Нижнем Тагиле языковые школы уже сейчас готовы предоставить программы обучения, разработанные именно для специалистов сферы обслуживания, предполагающие экспресс-обучение.

HoReCa не торопится обучать персонал иностранным языкам

Между тем, некоторые работодатели на текущий момент смутно видят перспективу ЭКСПО 2025. В частности, как отмечают собеседники редакции, сейчас есть предложения на рынке иностранных языков, однако нет спроса.

У нас есть для этого педагоги, у нас штат укомплектован и мы готовы. Мы ставили так надежды на ЧМ, у нас были определенные договоренности и с областью, у нас рассматривались возможности софинансирования определенных программ, мы также открыты и к корпоративному сотрудничеству. Но ничего особо не произошло, какого-то наплыва спроса мы не заметили.рассказали редакции TagilCity.ru в одной из языковых школ города.