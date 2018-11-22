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Налог на имущество для ИП будет повышен до 2% в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Налог на имущество для ИП будет повышен до 2% в Свердловской области

Сегодня, 15:29ЭкономикаФото: maxpixel.net
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