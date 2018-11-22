Налог на имущество для ИП будет повышен до 2% в Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось совместно заседание комиссии по бюджету и муниципальной собственности. Одним из вопросов обсуждения было поднятие налога на имущество с 0,1% до 2%.

Первоначально данное предложение было заблокировано из-за выступления Владимира Крицкого, который заявил, что вопрос должен быть подробно изучен так, как речь идет об интересах граждан и хозяйствующих объектов.

Однако во время перерыва выяснилось, что повышение стоимости коснется только тех объектов, «налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость».