Обогатительная фабрика на 250 рабочих мест появится в Краснотурьинске
В Краснотурьинске к 2021 году планируется построить новую обогатительную фабрику для переработки руды.
Строительством будет заниматься компания-золотодобытчик ООО«Краснотурьинск-Полиметалл» на территории опережающего развития «Краснотурьинск».
Размер предполагаемых инвестиций для реализации проекта составил 3 млрд рублей. Обогатительная фабрика, на которой будут 250 рабочих мест, займется обогащением нескольких типов полиметаллических руд. Произведенные концентраты для получения из них меди, цинка, золота и серебра будут экспортироваться на другие предприятия и за границу.
Кроме цехов для производства, в комплекс предприятия войдут административно-бытовые помещения, склады, котельная и инженерные сети. Кроме того, планируется строительство железнодорожной станции и прокладка восьми километров путей от станции Красный Железняк, сообщает «Областная газета».