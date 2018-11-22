Обогатительная фабрика на 250 рабочих мест появится в Краснотурьинске

Размер предполагаемых инвестиций для реализации проекта составил 3 млрд рублей. Обогатительная фабрика, на которой будут 250 рабочих мест, займется обогащением нескольких типов полиметаллических руд. Произведенные концентраты для получения из них меди, цинка, золота и серебра будут экспортироваться на другие предприятия и за границу.