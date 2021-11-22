403 млн имущественных налогов должны оплатить тагильчане до 1 декабря

В начале осени налогоплательщикам были разосланы в отделения почты уведомления на уплату имущественных налогов, в том числе налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Если такие уведомления не были получены, за ними можно обратиться в налоговую инспекцию.