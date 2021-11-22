403 млн имущественных налогов должны оплатить тагильчане до 1 декабря

В начале осени налогоплательщикам были разосланы в отделения почты уведомления на уплату имущественных налогов, в том числе налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Если такие уведомления не были получены, за ними можно обратиться в налоговую инспекцию.
На учете в Межрайонной ИФНС № 16 по Свердловской области состоит около 325 тысяч плательщиков имущественных налогов. Общая сумма планируемых поступлений составляет 403 миллиона рублей, рассказали редакции TagilCity.ru в налоговой инспекции.
В 2020 году были внесены некоторые изменения: впервые налоги насчитываются исходя из кадастровой стоимости объекта, а не инвентаризационной. Кроме того, на налоги на имущество физических стал применяться налоговый вычет (налогом не облагаются 50 квадратных метров площади дома, 20 квадратных метров — квартиры и 10 квадратных метров — комнаты).
Напомним, к августу 2021 года задолженность тагильчан по имущественным налогам снизилась на 77 миллионов рублей по сравнению с началом года.