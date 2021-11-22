Банк «Открытие» взял три награды на премии «Investment Leaders Award 2021»

Самой выгодной ESG-инвестицией за прошедшие 12 месяцев был назван проект финансирования КПО «Восток» — наиболее масштабного на данный момент в Европе предприятия по нейтрализации, переработке и размещению ТКО, который рассчитан на 1,2 миллиона тонн. Как сообщает newsnn.ru, комплекс заработал в Московской области в начале этого года. Предполагается, что он будет эксплуатироваться в течение 25 лет и более. Новое предприятие поможет значительно уменьшить объемы захоронения мусора, а также нейтрализовать наиболее опасные для окружающей среды органические отходы. Банк «Открытие» взял на себя роль финансового партнера оператора этого комплекса, которым выступила ГК «ЭкоЛайн», обеспечив ее проектным финансированием на сумму 7 миллиардов рублей.