Банк «Открытие» взял три награды на премии «Investment Leaders Award 2021»

Самой выгодной ESG-инвестицией за прошедшие 12 месяцев был назван проект финансирования КПО «Восток» — наиболее масштабного на данный момент в Европе предприятия по нейтрализации, переработке и размещению ТКО, который рассчитан на 1,2 миллиона тонн. Как сообщает newsnn.ru, комплекс заработал в Московской области в начале этого года. Предполагается, что он будет эксплуатироваться в течение 25 лет и более. Новое предприятие поможет значительно уменьшить объемы захоронения мусора, а также нейтрализовать наиболее опасные для окружающей среды органические отходы. Банк «Открытие» взял на себя роль финансового партнера оператора этого комплекса, которым выступила ГК «ЭкоЛайн», обеспечив ее проектным финансированием на сумму 7 миллиардов рублей.
«Открытие Private Banking» — подразделение банка «Открытие», которое специализируется на сотрудничестве с премиум-клиентами — совет экспертов признал самым успешным прайвет-банком в 2021 году. Число граждан, которые за прошедший год стали клиентами «Открытие Private Banking», уже достигло 5,5 тысячи, объем средств под управлением равняется 0,5 триллиона рублей.
Кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков» получил награду в качестве самой перспективной программы инвестиционного кредитования. Новый продукт был запущен в текущем году и уже показал первые успехи. Он представляет собой унифицированное предложение для застройщиков жилья. Банк «Открытие» смог подняться на 4 место по количеству кредитных средств, выданных российским застройщикам, сейчас его доля на рынке финансирования жилищного строительства достигла 5%. В 38 субъектах РФ при сотрудничестве с банком организовано строительство 369 жилых домов, площадь которых суммарно составляет свыше 3,5 миллиона квадратных метров.
Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев считает, что лидерство банка в нескольких категориях премии Investment Leaders Award 2021 показало, что в течение трех лет компания смогла с нуля запустить эффективный корпоративный и инвестиционный бизнес. В числе приоритетных направлений развития компании «Открытие» выбрало сотрудничество с застройщиками, ESG-инвестирование и разработку комплекса услуг для премиум-клиентов. И сейчас итоги проделанной работы по достоинству оценили не только клиенты и партнеры банка, но и профессиональное сообщество. Николаев заявил, что высокая оценка экспертов премии побуждает компанию и далее развиваться, расти в ключевых направлениях банковской деятельности, работая над внедрением новых продуктов и решений.