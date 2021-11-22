Продажа комода обернулась штрафом в 25 тысяч в Нижнем Тагиле

Продажа комода обернулась штрафом в 25 тысяч в Нижнем Тагиле
Продажа комода обернулась штрафом в 25 тысяч в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:49ЭкономикаФото: 1МI
Детский комод «Фиксики» за 4999 рублей признан незаконным товаром в суде в Нижнем Тагиле. Продукция мебельной компании отправлена на уничтожение, продавец выплатит штраф 25 тысяч.

Мебельная компания «Первый мебельный» в Нижнем Тагиле торговала продукцией под товарным знаком «Фиксики» без разрешения правообладателя, сообщается в картотеке Свердловского арбитражного суда.

Детский комод «Фиксики» за 4999 рублей признан независимым экспертом «сходным до степени смешения» с оригиналом, на использование бренда которого предприниматель из Нижнего Тагила не заключал отдельного соглашения с правообладателем.

По решению суда тагильский предприниматель заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей, комод «Фиксики» будет уничтожен.

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