После Нового года тагильчанам может оказаться негде опохмеляться

Причина тому – набирающая обороты государственная компания в сфере регулирования рынка алкогольной продукции. Если совсем просто, то государство обязывает общепит внедрить систему учёта закупок алкогольной продукции. Стоимость внедрения – около 80 тысяч рублей, что по карману далеко не всем заведениям.

А учитывая, что у многих небольших кафе и закусочных львиная доля прибыли получается именно от реализации алкоголя, – для них могут настать тёмные времена. Летом TagilCity.ru посвятил большой материал тому, как много в Нижнем Тагиле «кафе-наливаек» и алкомаркетов. Трудное время для алкомаркетов началось уже осенью, несколько недель назад закрылся известным всему городу алкомаркет «Магнум». И сейчас, видимо, настал час «наливаек».

Облагородит ли тагильское общество принудительная трезвость или реализаторы алкоголя найдут новые лазейки – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.