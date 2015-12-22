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Постановление о продлении антироссийских санкций ЕС вступает в силу 22 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Постановление о продлении антироссийских санкций ЕС вступает в силу 22 декабря

22 декабря 2015, 13:50Экономикаoffice@tagilcity.ru
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