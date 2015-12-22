Постановление о продлении антироссийских санкций ЕС вступает в силу 22 декабря

О том, что правительственный бюллетень ЕС обнародует документы во вторник, сообщил Интерфаксу представитель дипломатических институтов Брюсселя.

Напомним, изначально Евросоюз ввел экономические санкции против России с 1 августа 2014 года до 31 июля 2016 года, а накануне, 21 декабря, Совет ЕС официально продлил санкции против России до конца июля 2016 года, увязав продолжительность санкций с полной реализацией Минских соглашений.

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, комментируя решение Совета ЕС, назвал его ожидаемым и сказал, что пролонгация санкций еще на полгода никак не скажется на экономике России.