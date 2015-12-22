Постановление о продлении антироссийских санкций ЕС вступает в силу 22 декабря
Постановление Совета ЕС о продлении европейских экономических санкций против России еще на полгода вступит в силу 22 декабря – после того, как юридические акты будут опубликованы в «Официальном журнале» Евросоюза.
О том, что правительственный бюллетень ЕС обнародует документы во вторник, сообщил Интерфаксу представитель дипломатических институтов Брюсселя.
Напомним, изначально Евросоюз ввел экономические санкции против России с 1 августа 2014 года до 31 июля 2016 года, а накануне, 21 декабря, Совет ЕС официально продлил санкции против России до конца июля 2016 года, увязав продолжительность санкций с полной реализацией Минских соглашений.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, комментируя решение Совета ЕС, назвал его ожидаемым и сказал, что пролонгация санкций еще на полгода никак не скажется на экономике России.
А в российском МИД назвали увязку ограничительных мер с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины «искусственной и безосновательной».