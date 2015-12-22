В Свердловский арбитражный суд поступило 207 заявлений о банкротстве физических лиц

В Арбитражный суд Свердловской области уже начали поступать первые исковые заявления о признании банкротом того или иного физического лица. Напомним, новый закон, предусматривающий банкротство физических лиц, вступил в силу с 1 октября.

На сегодняшний день мы получили 207 заявлений, 109 заявлений граждане подали сами на себя, еще 98 подали кредиторы. Принято к производству 119 заявлений, а 42 оставлены без движений, потому что в этих заявлениях были недостатки: либо не уплачена госпошлина, либо не внесены деньги на депозитный счет, либо еще что-то рассказал заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Александр Крюков.

По словам заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрия Крашенинникова, суммы задолженностей граждан различные:

Есть задолженности, которые едва превышают 500 тысяч рублей. Это самые минимальные долги. Максимум по этому показателю является сумма в размере 903 миллиона рублей.

Если должник действовал добросовестно и были все основания, чтобы освободить его от дальнейшего исполнения обязательств, то эти долги просто списываются.

Кредиторы оставшуюся сумму долгов просто не получат, а должник будет считаться освобожденным от исполнения этих обязательств. Но это только в том случае, если он не скрывал свое имущество, не скрывал данные о своих доходах рассказал Александр Крюков.