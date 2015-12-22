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В Свердловский арбитражный суд поступило 207 заявлений о банкротстве физических лиц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловский арбитражный суд поступило 207 заявлений о банкротстве физических лиц

22 декабря 2015, 15:25Экономикаoffice@tagilcity.ru
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