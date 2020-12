Государственный долг Свердловской области вырос на два миллиарда с 1 октября по 1 декабря 2020 года.

На начало октября сумма задолженности региона составляла 95,2 миллиарда рублей. За два месяца она выросла на два миллиарда до 97,2 млрд рублей, согласно бюджетному отчету Министерства финансов Свердловской области. Напомним, в сентябре сообщалось о закрытии почти четверти госдолга региона. С начала 2020 года было погашено около 19 миллиардов рублей. Свердловская область с начала года погасила почти четверть госдолга

