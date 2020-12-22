Свердловский губернатор объяснил целесообразность работы «Титановой долины»

Свердловский губернатор объяснил целесообразность работы «Титановой долины»

Сегодня, 17:45ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
Особая экономическая зона «Титановая долина» в Свердловской области считается одной из самых эффективных российских структур, несмотря на коррупционный скандал с экс-гендиректором Артемием Кызласовым и плохой окупаемостью.

Об этом рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

К нам в «Титановую долину» просится очень много инвесторов. Условия работы в «Титановой долине» очень хорошие. И предприятия, которые там работают — очень довольны. Все ошибаются — это человеческий фактор, сказал он.

Он отметил, что в целом, по итогам года на фоне всех остальных особых экономических зон, «Титановая долина» является одной из самых эффективных.

Ранее стало известно, что «Титановая долина» за 10 лет работы окупилась только на 21%. В развитие инфраструктуры вложено 4,6 миллиарда рублей, а в виде налогов и таможенных сборов казна получила 950 миллионов рублей.

Кроме того, бывшего генерального директора Артемия Кызласова обвиняют в получении взятки в размере трех миллионов рублей.

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