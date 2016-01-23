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Некоторые районы Нижнего Тагила лишены аптек. Тагильчане просят Администрацию города решить эту проблему
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Некоторые районы Нижнего Тагила лишены аптек. Тагильчане просят Администрацию города решить эту проблему

23 января 2016, 12:25ЭкономикаДенис Таратонов
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