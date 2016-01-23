Некоторые районы Нижнего Тагила лишены аптек. Тагильчане просят Администрацию города решить эту проблему
Тагильчане, скажите, испытываете ли вы трудности от того, что у вас нет близко расположенной аптеки? Сейчас аптеки, кажется, есть везде. Тем не менее, если посмотреть на карту, то станет заметен целый участок города, где аптек нет. Это район старой Гальянки, а также дома на улице Тагильская.
В начале прошлой недели на официальном сайте города появилась просьба от тагильчан, проживающих на улице Рудянская, организовать у них аптеку. Улица начинается к западу от реки Тагил, сразу за Горбатым мостом.
В нашем районе поблизости нет ни аптеки, ни аптечного пункта. Ближайшая аптека находится на Газетной, надо идти через мост, а вечером это уже опасно. Просьба организовать в районе улиц Кирова, Рудянская аптечный пункт или аптеку. Она здесь очень нужна написали тагильчане.
Есть места, где аптек даже больше чем необходимо. Например, на остановке «ДК Юбилейный» 3 аптеки находятся на расстоянии порядка 100 метров друг от друга. Как пояснила в своём ответе тагильчанам Администрация города, аптеки в нашем городе являются негосударственными формами собственности, многие относятся к аптечным сетям. Поэтому решение об открытии аптеки на той или иной улице принимают их собственники. А оно зависит от таких факторов, как: количество жилых домов поблизости, наличие подходящего помещения, стоимость его аренды.
Администрация города отправила письма в крупные аптечные сети с просьбой рассмотреть возможность размещения аптеки в этом районе. Теперь жителям осталось только надеяться и ждать.
В начале апреля в посёлке Северный подожгли аптеку. Видимо, тот аптечный пункт показался тагильчанам излишним.
К счастью, есть сайт-сервис http://ihi.ru, на котором можно оставить заявку на оказание необходимой услуги. например, доставки лекарств. И заявка уходит в систему. Проходя через фильтры она попадает только к тем исполнителям, которые специализируются на оказании именно такой услуги.