В Госдуме предложили повысить МРОТ почти до прожиточного минимума

Первая тема - это, безусловно, повышение МРОТ таким образом депутат в четверг обозначил приоритетную задачу в числе основных мер выхода отечественного хозяйства из текущих экономических трудностей.

Эта идея была высказана парламентарием на заседании социальной платформы одной из думских партий.

По словам Андрея Исаева, подобная мера напрямую связана с решением задачи повышения покупательной способности населения, которая по целой группе важных товаров за последнее время снизилась примерно на четверть.

Снижение покупательной способности населения становится барьером на пути выхода из кризиса российской экономики указал парламентарий.

Андрей Исаев считает, что с 1 июля 2016 года можно было бы установить норму, согласно которой в российских регионах МРОТ должен составлять не менее 90 процентов от величины прожиточного минимума. Таким образом, этот показатель в различных регионах РФ будет разным. Между тем депутат посетовал, что пока в финансово-экономическом блоке правительства такие предложения воспринимаются скептически.

Кстати, в настоящее время размер МРОТ в России составляет 6204 рубля. Прожиточный минимум в среднем по России на душу населения в первом квартале прошлого года составил 9662 рубля, для трудоспособного населения - 10404 рубля, пенсионеров - 7916 рублей, а для детей - 9489 рублей.