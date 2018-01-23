100 проектов от региональных бизнесменов будут поддержаны президентом ТПП РФ

Акция проводится в рамках празднования 100-летия института ТПП. Положение «О торгово-промышленных палатах» было утверждено 19 октября 1917 года. В документе обозначены основы отечественного самоуправления в деловой сфере, определены цели, задачи и полномочия палат в России.

От предприятий поступило 465 заявок на участие, выбрано ровно 100 лучших, от малых до крупных, – пояснил Президент ТПП РФ Сергей Катырин, – Теперь у них начался долгий соревновательный и производственный марафон. В течение года, а в проекте участвует 81 территориальная ТПП, мы будем помогать им решать вопросы, развивать производство, продвигать продукцию, выходить на новые рынки, в том числе зарубежные, чтобы увидеть, каких максимальных результатов можно достичь в принципе. Система ТПП предоставит для этого свои возможности.

Участники будут передавать в ТПП информацию о том, на какие работы следует обратить внимание, какие изменения следует внести, чтобы бизнесмены не чувствовали неудобств в стране. В частности, речь идёт о совершенствовании законодательства. Планируется, что при таком взаимодействии бизнесмены накопят новый опыт и создадут путь, который облегчит работу для остальных предпринимателей.

В конце текущего года станет ясно, над какими аспектами в этой сфере предстоит работать. Специалисты Палаты помогут предприятиям участвовать в выставках, встречаться с руководителями отраслей и законодателями.

На сегодняшний день предприятия работают над выходом на новый рынок, в том числе зарубежный, над квалифицированными кадрами, над расширением производства, маркетингом и другими направлениями.

По мнению Сергея Катырина, важно, чтобы выходу новых товаров на рынки не мешали бюрократические барьеры.