37 новых рабочих мест появились благодаря грантам для тагильских предпринимателей

В 2017 году прошел масштабный конкурсный отбор проектов малого и среднего бизнеса, победители которого в общем получили помощь в размере не менее 9 миллионов рублей. Удача повернулась и к 16 соискателям, которые смогли впоследствии реализовать свои бизнес-идеи.

В администрации подсчитали, что на 1 января 2018 года Тагильские бизнесмены освоили три миллиона рублей и смогли обеспечить работой 37 жителей города. Согласно условиям предоставления помощи, бизнесмены обязаны отчитаться о проделанной работе, пояснили в пресс-службе мэрии города.

Гранты в основном были выделены на развитие предпринимательства в социальной сфере. Речь идёт о проектах в области детских развлечений, образования и досуга.

В завершении совещания глава города Сергей Носов поблагодарил бизнесменов за вклад в развитие муниципалитета и инфраструктуры, а также сообщил следующее:

Мы двигаемся в правильном направлении, - сказал мэр, – Если каждый год распределять подобные гранты и субсидии, через некоторое время есть возможность значительно развить целый ряд бизнес-направлений.