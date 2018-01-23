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37 новых рабочих мест появились благодаря грантам для тагильских предпринимателей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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37 новых рабочих мест появились благодаря грантам для тагильских предпринимателей

23 января, 21:30Экономика
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