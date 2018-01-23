Алапаевский металлургический завод может быть признан банкротом

Алапаевский металлургический завод находится на грани банкротства.

Проблемы у завода начались в 2005 году, когда все производственные мощности были остановлены. В 2011 году компания «НОВАЭМ» выкупила завод и восстановила цеховые помещения, но уже через пять лет работникам начали задерживать зарплату.

В 2017 году 30 рабочих обратились в суд за помощью, передаёт «ЕТВ». По итогам проверки прокуратуры был разработан график погашения задолженности, но придерживаться ему руководство не смогло.

22 января 2018 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании старейшего завода Среднего Урала банкротом. В иске указана задолженность равная 1,2 млрд. рублей.

В ближайшее время суд рассмотрит исковое заявление и примет соответствующее решение.