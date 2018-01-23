Число миллиардеров выросло на 11% в России в 2017 году

Организация по борьбе с бедностью опубликовала статистику по числу сверхбогатых людей в мире за прошлый год. Согласно приведенным данным, за 2017 год число миллиардеров в США выросло на 6%, а в Азии – на 8%. При этом в Европе и Латинской Америке число сверхбогатых людей снизилось на 4%.

Согласно данным от РАНХиГС, с марта 2016 года по март 2017 года число долларовых миллиардеров в мире увеличивалось рекордными темпами – по одному каждые 2 дня. Лидером в рейтинге стала Россия: число миллиардеров за 2017 год выросло на 11%.

При этом реальные доходы россиян, по словам специалистов, падают 3 года подряд, а за чертой бедности в стране сейчас находится каждый седьмой. Несмотря на это, в 2016 году общее состояние более чем в 1 млн рублей смогли заработать 12 000 россиян.

В среднем состояние одного российского олигарха сейчас оценивается в 4 млрд рублей. Самым богатым человеком в России остается Леонид Михельсон, которому удалось заработать за год 4 млрд рублей. Теперь его состояние оценивается в 18,4 млрд. Всего миллиардеры смогли заработать в 2017 году 29 млрд рублей, что превышает показатель по 2016 году.

Самыми прибыльными сферами остаются металлургия, нефтегазовая отрасль и сталелитейная промышленность, пишут «Новые Известия».