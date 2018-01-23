Мэрия Нижнего Тагила не имеет долгов перед строителями ФОКа на ГГМ

Руководитель контрольно-ревизионного управления администрации города Максим Малахов сообщил, что по условиям муниципального контракта мэрия города в полном объеме рассчиталась с генеральным подрядчиком ФОК «Президентский» - ООО СК «Генстрой Урал». Тем не менее, город на тот момент остался должником перед строительной организацией по ремонтам на других объектах. В дальнейшем деньги были выплачены, однако до строителей средства не дошли.

Уже после подачи заявления о банкротстве ООО СК «Генстрой Урал» была проведена сделка между этой организацией и ООО «Девелопмент Групп» по переуступке права требования на взыскание задолженности с муниципальных учреждений города, - пояснил Максим Малахов, - После этого администрация города должна была исполнить решения суда и выплатить оставшиеся долги «Девелопмент Групп». Это и было сделано, а конкурсный управляющий получил уведомление.

В 2018 году Нижний Тагил не имеет долгов по сделкам с ООО «Генстрой Урал». О работе ООО «Девелопмент Групп» по возвращению денег строителям муниципалитету ничего не известно.

Еще в 2017 году муниципалитет обратился в прокуратуру Ленинского района и ГУВД региона с просьбой провести проверку сделки по переуступке долгов между компаниями на правомерность и законность действий при конкурсном производстве. В частности, представители мэрии пожаловались на возможные нарушения при банкротстве, что является составом преступления ст.195 УК РФ.