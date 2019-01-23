Средняя сумма ипотеки в Свердловской области увеличилась на 159 тыс. руб. в 2018 году

В 4 квартале 2017 года средняя сумма ипотеки составляла 1 миллион 942 тысячи 437 рублей, в аналогичный период 2018 года – 2 миллиона 101 тысячу 402 рубля. Данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Таким образом, среднее число ипотечных кредитов, выданных в регионе, выросло в 2018 году на 158 тысяч 965 рублей, что составляет на 8,2% больше, чем в 2017 году.