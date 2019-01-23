Средняя сумма ипотеки в Свердловской области увеличилась на 159 тыс. руб. в 2018 году
В Свердловской области выросла на 8,2% средняя сумма выданных ипотечных кредитов в 4 квартале 2018 года. Средний размер ипотечного кредита в регионе составил 2 миллиона 101 тысячу рублей.
В 4 квартале 2017 года средняя сумма ипотеки составляла 1 миллион 942 тысячи 437 рублей, в аналогичный период 2018 года – 2 миллиона 101 тысячу 402 рубля. Данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
Таким образом, среднее число ипотечных кредитов, выданных в регионе, выросло в 2018 году на 158 тысяч 965 рублей, что составляет на 8,2% больше, чем в 2017 году.
Лидерами в рейтинге НБКИ стали Владимирская область, где увеличение средней суммы ипотеки произошло на 31,9%, а также Томская (30,1%) и Воронежская (28%) области. На первом, втором и третьем местах по сумме ипотечного кредитования расположились Москва (4,6 млн рублей) и Московская область (3,5 млн рублей), а также Санкт-Петербург (3 млн рублей).
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