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Средняя сумма ипотеки в Свердловской области увеличилась на 159 тыс. руб. в 2018 году
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Средняя сумма ипотеки в Свердловской области увеличилась на 159 тыс. руб. в 2018 году

Сегодня, 20:29ЭкономикаФото: pixabay.com
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