«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск к «Метро» на 7,4 млн рублей
ООО «Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле 16 января подало иск к ООО «Метро кеш енд керри» на сумму в 7,4 млн рублей.
В Арбитражный суд Свердловской области 16 января 2019 года поступило исковое заявление от ООО «Уралстроймонтаж». Нижнетагильская компания в судебном порядке взыскивает с ООО «Метро кеш енд керри» 7,4 млн рублей. Суть исковых требований неизвестна, дело находится в категории «прочие».
Получить оперативные комментарии по данному вопросу у руководителя ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко редакции TagilCity.ru не удалось, в организацию направлен официальный запрос. Также запрос направлен в ООО «Метро кеш енд керри».
Нижнетагильское ООО «Уралстроймонтаж» в 2017 году получило 75,8 млн чистой прибыли, выручка от продаж составила 1,9 млрд рублей. В 2017 году компания заключила контракты со «Службой заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила на сумму в 1,2 млрд рублей. В 2016 году наиболее крупным контрактом стал договор с Минпромторгом России на сумму в 324 млн рублей.
ООО «Метро кеш енд керри» зарегистрировано в Германии, в России компанией руководит Джерри Калмис, чистая прибыль компании в 2017 году составила 4,5 млрд рублей. В Нижнем Тагиле магазин «Метро» открылся в декабре 2015 года.
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