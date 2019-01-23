«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск к «Метро» на 7,4 млн рублей

В Арбитражный суд Свердловской области 16 января 2019 года поступило исковое заявление от ООО «Уралстроймонтаж». Нижнетагильская компания в судебном порядке взыскивает с ООО «Метро кеш енд керри» 7,4 млн рублей. Суть исковых требований неизвестна, дело находится в категории «прочие».

Получить оперативные комментарии по данному вопросу у руководителя ООО «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко редакции TagilCity.ru не удалось, в организацию направлен официальный запрос. Также запрос направлен в ООО «Метро кеш енд керри».

Нижнетагильское ООО «Уралстроймонтаж» в 2017 году получило 75,8 млн чистой прибыли, выручка от продаж составила 1,9 млрд рублей. В 2017 году компания заключила контракты со «Службой заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила на сумму в 1,2 млрд рублей. В 2016 году наиболее крупным контрактом стал договор с Минпромторгом России на сумму в 324 млн рублей.